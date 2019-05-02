Почеттино: если будем играть, как Месси, сможем встретиться с ним в финале ЛЧ

Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино рассказал, как нужно играть его команде, чтобы обыграть амстердамский «Аякс» в ответной игре 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Сможем ли мы встретиться в финале с «Барселоной» Лионеля Месси? Если будем играть, как он, у нас точно будет шанс. Если будем действовать без мяча, как Лео, если покажем желание, которое он продемонстрировал в матче с «Ливерпулем», у нас будет шанс выйти в финал. Если нет, мы вылетим из плей-офф», — приводит слова Почеттино Sky Sports.

Первая полуфинальная игра Лиги чемпионов состоялась в Лондоне и завершилась со счётом 1:0 в пользу «Аякса». Ответный матч пройдёт в Нидерландах 8 мая. В другом полуфинале сражаются «Ливерпуль» и «Барселона». В первой встрече победу одержали сине-гранатовые — 3:0.