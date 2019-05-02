Моуринью: «Аякс» — лучшая команда недели в Лиге чемпионов

Известный португальский тренер Жозе Моуринью подвёл итог первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов между «Тоттенхэм Хотспур» и «Аяксом» (0:1).

«Фантастический «Аякс» благодаря своим действиям должен стать лучшей командой недели вместо одного лучшего игрока. Не думаю, что голландцы чувствовали какое-то давление до этого момента, потому что сейчас они почти достигли своей цели. Это напоминает мне мою ситуацию с «Порту». Мы никогда не боялись выступать в Лиге чемпионов. Но дойдя до полуфинала, ты осознаёшь, что почти достиг своей цели. Поэтому, мне кажется, игрокам «Аякса» не очень хорошо спится. На следующей неделе нас ожидает большая игра на прекрасном стадионе с великолепной атмосферой.

После матча Почеттино говорил, что его тактика не совсем сработала. И со стороны это также чувствовалось, хотя он и пытался немного это скрыть. Начало матча было неудачным. Трём центральным защитникам было нечего делать, потому что «Аякс» играл без центрального нападающего. Когда так происходит, на остальном поле семеро играют против десятерых. Душан Тадич опустился назад, Хаким Зиеш также сместился, и «Тоттенхэму» стало непросто контролировать игру. Почеттино видел это, и травма Яна Вертонгена заставила что-то менять», — цитирует Моуринью «RT на русском».