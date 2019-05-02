Тренер «Айнтрахта» Хюттер: будет непросто сыграть с «Челси» на равных

Главный тренер «Айнтрахта» из Франкфурта-на-Майне Адольф Хюттер считает лондонский «Челси» фаворитом полуфинала Лиги Европы.

«Это наш самый сильный соперник в турнире на этот момент. У лондонцев невероятно сильный состав, много опытных футболистов. Нам нужно показать лучший футбол, чтобы сыграть с «Челси» на равных», — приводит слова Хюттера пресс-служба УЕФА.

Первый матч 1/2 финала Лиги Европы «Айнтрахт» и «Челси» проведут во Франкфурте-на-Майне на стадионе «Коммерцбанк-Арена» сегодня, 2 мая, начало — в 22:00 мск. Ответная встреча состоится в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» 9 мая. В другом полуфинале сыграют лондонский «Арсенал» и «Валенсия».

Финал нынешнего сезона Лиги Европы пройдёт в Баку 29 мая.