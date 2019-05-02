«Арсенал» — «Валенсия»: объявлены стартовые составы команд

«Арсенал» и «Валенсия» объявили стартовые составы на первый матч 1/2 финала Лиги Европы.

«Арсенал»: Чех, Сократис, Косельни, Мустафи, Мэйтленд-Найлс, Гюэндузи, Джака, Колашинац, Озил, Обамеянг, Ляказетт.

Запасные: Лено, Монреаль, Эль-Ненни, Торрейра, Мхитарян, Ивоби, Нкетиа.

«Валенсия»: Нето, Гарай, Дьякаби, Габриэл, Ронкалья, Солер, Парехо, Пиччини, Гайя, Родриго, Гуэдеш.

Запасные: Доменек, Гамейро, Латорре, Васс, Торрес, Мина, Собрино.

Напомним, первый матч команды сыграют на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне сегодня, 2 мая. Начало — в 22:00. Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Клеманом Турпеном из Франции. Ему помогать будут Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный судья — Хишам Закрани. Ответный матч состоится 9 мая на «Месталье».

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