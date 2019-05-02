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«Айнтрахт» — «Челси»: Жиру начнёт игру в старте, Азар и Игуаин — на скамейке

«Айнтрахт» — «Челси»: Жиру начнёт игру в старте, Азар и Игуаин — на скамейке
Футбол / Лига Европы

Тренерские штабы «Айнтрахта» из Франкфурта-на-Майне и лондонского «Челси» определились с составами на первый матч 1/2 финала Лиги Европы.

«Айнтрахт»: Трапп, да Коста, Фалетт, Хинтереггер, Абрахам, Хасебе, Роде, Фернандеш, Гачинович, Костич, Йович.

Запасные: Реннов, Н’Дика, Виллемс, Чэндлер, де Гузман, Торро, Пасьенса.

«Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Эмерсон, Луис, Кристенсен, Жоржиньо, Канте, Лофтус-Чик, Жиру, Педро, Виллиан.

Запасные: Кабальеро, Алонсо, Дзаппакоста, Баркли, Ковачич, Игуаин, Азар.

Матч «Айнтрахт» — «Челси» состоится сегодня, 2 мая, во Франкфурте-на-Майне на стадионе «Коммерцбанк-Арена» и начнётся в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ответную игру команды проведут в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» 9 мая.

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