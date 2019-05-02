«Фейеноорд» сыграл со 120 детьми в благотворительном матче

Игроки «Фейеноорда» приняли участие в благотворительном матче. Соперником команды из Нидерландов стали 120 детей. Встреча завершилась со счётом 2:2.

Видео доступно на канале «Фейеноорда» в YouTube.

«Фейеноорд», набрав 62 очка, занимает третье место в турнирной таблице нидерландской Эредивизии. В 34-м туре подопечные Джованни ван Бронкхорста дома сыграют с «АДО Ден Хааг». Встреча состоится 12 мая в Роттердаме на стадионе «Де Куйп» и начнётся в 15:30 мск.

«Фейеноорд» гарантированно завершит нынешний сезон на третьем месте чемпионата Нидерландов. Клуб из Роттердама начнёт следующий розыгрыш Лиги Европы со второго квалификационного раунда.

Посмотреть статистику игроков Эредивизии можно на «Чемпионате».