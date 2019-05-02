«Фейеноорд» сыграл со 120 детьми в благотворительном матче

Игроки «Фейеноорда» приняли участие в благотворительном матче. Соперником команды из Нидерландов стали 120 детей. Встреча завершилась со счётом 2:2.
Видео доступно на канале «Фейеноорда» в YouTube.
«Фейеноорд», набрав 62 очка, занимает третье место в турнирной таблице нидерландской Эредивизии. В 34-м туре подопечные Джованни ван Бронкхорста дома сыграют с «АДО Ден Хааг». Встреча состоится 12 мая в Роттердаме на стадионе «Де Куйп» и начнётся в 15:30 мск.
«Фейеноорд» гарантированно завершит нынешний сезон на третьем месте чемпионата Нидерландов. Клуб из Роттердама начнёт следующий розыгрыш Лиги Европы со второго квалификационного раунда.
Посмотреть статистику игроков Эредивизии можно на «Чемпионате».
Месси уже установили памятник. Над ним дважды надругались вандалы
В России тоже сделали памятник Месси, но не стандартный.