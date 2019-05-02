Роналду: не исключаю, что стану тренером

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил, что в будущем вполне может задуматься о тренерской карьере.

«Первое, что я делаю, когда попадаю в новый клуб, — это остаюсь собой и не пытаюсь казаться лучше других. Моя рабочая этика всегда одинакова. Нужно оставаться смиренным и понимать, что ты всего не знаешь. Если ты умён, ты замечаешь мелочи, которые делают тебя лучше как спортсмена. В „Ювентусе“ я отлично адаптировался. Одно дело говорить, а другое — делать. Именно поэтому я выиграл пять „Золотых мячей“ и пять Кубков чемпионов.

«В раздевалке в „Ювентусе“ и в „Реале“ мы с игроками говорим об обыденных футбольных вещах. Что касается возможной карьеры тренера, то я не исключаю такого варианта», — приводит слова Роналду AS.