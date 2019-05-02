Лангле лишился части зуба в игре с «Ливерпулем»

Защитник «Барселоны» Клеман Лангле признался, что потерял часть зуба в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (3:0).

«Мне пришлось приспосабливаться к дистанции, на которой я должен был удерживать Салаха. Ему нельзя предоставлять пространство, чтобы он мог принимать мяч, но в то же время нужно находиться достаточно близко к нему, чтобы навязать борьбу в нужный момент.

После стартового отрезка мне уже было легче выбирать позицию и анализировать, на каком расстоянии от него я должен находиться, чтобы максимально усложнить ему путь к воротам и меня могли подстраховать партнёры по команде.

Я лишился части зуба, но это не серьёзно. Я готов на регулярной основе нести такие потери, если мы продолжим побеждать!» — цитирует Лангле RMC Sport.