Экс-наставник «Хаддерсфилда» Вагнер согласился возглавить «Шальке»

Бывший главный тренер «Хаддерсфилд Таун» Давид Вагнер договорился о контракте с руководством «Шальке-04». Ожидается, что 47-летний специалист возглавит команду из Гельзенкирхена по окончании нынешнего сезона, сообщает Sky Sports.

Вагнер работал в «Хаддерсфилд Таун» с 2015 по 2019 год. Под его руководством «терьеры» вышли из английского Чемпионшипа в Премьер-лигу, где провели два сезона. Ранее Давид возглавлял вторую команду дортмундской «Боруссии».

Во время карьеры профессионального футболиста Вагнер выступал за «Шальке-04» с 1995 по 1997 год.

«Шальке-04», набрав 30 очков, занимает 15-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Сейчас обязанности главного тренера команды из Гельзенкирхена исполняет Хуб Стевенс.