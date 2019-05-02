Зинченко подпишет с «Манчестер Сити» новый контракт

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко достиг соглашения с клубом о подписании нового контракта. Об этом сообщает Goal.

По информации источника, в скором времени «горожане» объявят об этом официально.

Зинченко перешёл в «Манчестер Сити» летом 2016 года из «Уфы». Его трансфер стоил «горожанам» € 2 млн. В нынешнем сезоне на клубном уровне украинец принял участие в 26 матчах, отметился одним результативным ударом и пятью голевыми передачами. Действующий контракт футболиста с «Сити» рассчитан до лета 2020 года. Соглашение предусматривает возможность продления сотрудничества ещё на один сезон по согласованию сторон. Ранее Зинченко выступал также за «Шахтёр». Уже будучи игроком «Манчестер Сити», он сдавался в аренду в ПСВ «Эйндховен».