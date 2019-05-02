Болельщики «Айнтрахта» отметились красочным перформансом перед игрой с «Челси»

Болельщики «Айнтрахта» перед началом первого матча 1/2 финала Лиги Европы с «Челси» встретили выход команд на поле красочным перформансом, во время которого за одними из ворот фанатами был развёрнут баннер на всю трибуну.

Видео доступно в «твиттере» BT Sport.

Первый матч «Айнтрахт» и «Челси» проводят во Франкфурте-на-Майне на стадионе «Коммерцбанк-Арена». Игру обслуживает бригада арбитров во главе с испанцем Карлосом Дель Серро Гранде. Ему помогают соотечественники Хуан Юсте Хименес и Роберто Алонсо Фернандес. Резервный судья — Рауль Кабаньеро Мартинес.

После первого тайма счёт в матче между «Айнтрахтом» и «Челси» — 1:1. Ответная игра между командами состоится ровно через неделю, 9 мая, в Лондоне на «Стэфморд Бридж».