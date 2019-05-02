Ривалдо: Месси — лучший в мире, никто не помешает ему выиграть «Золотой мяч»

Бывший футболист «Барселоны» и сборной Бразилии Ривалдо поделился мнением об игре форварда каталонцев Лионеля Месси в нынешнем сезоне.

«Не думаю, что у «Барселоны» когда-либо ещё будет такой игрок, как Месси. Сейчас он, без сомнений, является лучшим в мире. Если честно, не вижу никого в этом сезоне, кто сможет бросить ему вызов в борьбе за индивидуальные награды. Сейчас только май, а он уже собирается выиграть всё — и «Золотой мяч», и титул лучшего игрока года по версии ФИФА», — приводит слова Ривалдо Marca.

В этом сезоне испанской Примеры Месси забил 34 гола и отдал 13 результативных передач в 32 матчах. В 9 встречах Лиги чемпионов аргентинский нападающий отметился 12 мячами и 3 голевыми пасами. Ещё 2 гола и 2 результативные передачи 31-летний футболист записал в актив в 4 играх Кубка Испании.