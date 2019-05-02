Эффенберг: лучший вариант для Хамеса — уйти из «Баварии»

Бывший игрок «Баварии» и сборной Германии Штефан Эффенберг считает, что полузащитнику Хамесу Родригесу нужно покинуть мюнхенский клуб предстоящим летом.

«Хамесу нужно осознать, что лучший вариант для него — уйти из «Баварии». Ему нужно играть и наслаждаться футболом. Он не сможет это делать, если будет получать по 7, 10, 12 или 15 минут игрового времени за матч», — приводит слова Эффенберга Marca.

Родригес на правах аренды перешёл в мюнхенский клуб из мадридского «Реала» летом 2017 года. Действующие чемпионы Германии могут выкупить 27-летнего колумбийца по окончании этой кампании.

В нынешнем сезоне Хамес забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи в 20 матчах. В 5 встречах Лиги чемпионов хавбек записал в актив 1 голевой пас.