Аспиликуэта: у нас были проблемы на старте, но через 15 минут мы доминировали

Защитник лондонского «Челси» Сесар Аспиликуэта прокомментировал результат первого матча 1/2 финала Лиги Европы с «Айнтрахтом» из Франкфурта-на-Майне (1:1).

«У нас были небольшие проблемы на старте, но через 15 минут мы начали доминировать. В перерыве мы знали, что начали игру не очень хорошо или не справились с давлением на старте. Важно, что нам удалось забить гол незадолго до перерыва. Во втором тайме наша команда была нацелена на победу», — приводит слова Аспиликуэты пресс-служба УЕФА.

Ответную игру «Айнтрахт» и «Челси» проведут в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» 9 мая. Начало матча запланировано на 22:00 мск. В другом полуфинале сыграют лондонский «Арсенал» и «Валенсия».

Финал нынешнего сезона Лиги Европы пройдёт в Баку 29 мая.