Лофтус-Чик: во втором тайме «Челси» контролировал игру

Полузащитник лондонского «Челси» Рубен Лофтус-Чик прокомментировал результат первого матча 1/2 финала Лиги Европы с «Айнтрахтом» из Франкфурта-на-Майне (1:1).

«Определённо, во втором тайме наша команда владела мячом большую часть времени и контролировала игру. У соперника было несколько контратак, с которыми мы должны были справиться, но в целом мы больше владели мячом и были угрозой», — приводит слова Лофтус-Чика пресс-служба УЕФА со ссылкой на эфир телеканала BT Sport.

Ответную игру «Айнтрахт» и «Челси» проведут в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» 9 мая. Начало матча запланировано на 22:00 мск. В другом полуфинале сыграют лондонский «Арсенал» и «Валенсия».

Финал нынешнего сезона Лиги Европы пройдёт в Баку 29 мая.