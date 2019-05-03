Сарри: счёт 1:1 в первом матче с «Айнтрахтом» — не такой уж плохой результат

Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал результат первого матча 1/2 финала Лиги Европы с «Айнтрахтом» из Франкфурта-на-Майне (1:1).

«Счёт 1:1 — не такой уж плохой результат. Не считаю, что мы изменили что-то в перерыве. Наша команда изменила настрой ещё в первой половине. В первые 25 минут мы старалась сохранить счёт 0:0. Нам нужно избегать контратак, поскольку соперник очень опасен, когда находит свободные зоны.

У нас было три или четыре хорошие возможности, могли забить больше. В ответном матче нужно сыграть осторожно и продемонстрировать такой же настрой, какой мы показали в концовке первой половины и в начале второго тайма. Надо хорошо держать линию мяча, потому что «Айнтрахт» очень опасен», — приводит слова Сарри пресс-служба УЕФА.

Ответную игру «Айнтрахт» и «Челси» проведут в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» 9 мая. Начало матча запланировано на 22:00 мск. В другом полуфинале сыграют лондонский «Арсенал» и «Валенсия».

Финал нынешнего сезона Лиги Европы пройдёт в Баку 29 мая.