Объявлен состав юношеской сборной России на чемпионат Европы — 2019

Тренерский штаб юношеской сборной России (игроки 2002 г.р.) во главе с Дмитрием Хомухой определился с заявкой на финальный турнир чемпионата Европы — 2019. Турнир пройдет с 3 по 19 мая в Ирландии. Сборная России сыграет на групповом этапе с Исландией, Португалией и Венгрией.

Вратари: Александр Алексеев («Спартак» Москва), Илья Купцов («Динамо» Москва).

Защитники: Даниил Денисов (СШОР «Зенит» Санкт-Петербург), Вадим Конюхов (ЦСКА Москва), Никита Котин («Крылья Советов» Самара), Богдан Логачев («Краснодар»), Александр Мухин, Лев Ушахин (оба — «Локомотив» Москва).

Полузащитники: Тигран Аванесян, Андрей Савинов (оба — ЦСКА Москва), Игорь Воробьёв, Даниил Шамкин («Зенит» Санкт-Петербург), Степан Мельников, Аслан Муталиев (оба — «Спартак» Москва), Ислам-Бек Губжоков, Дмитрий Кратков (оба — «Краснодар»), Иван Шмаков, Кирилл Щетинин (оба — «Локомотив» Москва).

Нападающие: Илья Голятов («Спартак» Москва), Егор Шаповалов (ЦСКА Москва).