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Шутник Сократис и шикарная шевелюра Гюэндузи. Яркие фото «Арсенал» — «Валенсия»

Фото: TF-Images/Getty Images
Шутник Сократис и шикарная шевелюра Гюэндузи. Яркие фото «Арсенал» — «Валенсия»
Футбол / Лига Европы

2 мая в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» завершился первый матч 1/2 финала Лиги Европы между «Арсеналом» и «Валенсией». Победу во встрече одержали хозяева со счётом 3:1.

Счёт в игре на 11-й минуте открыл защитник гостей Муктар Дьякаби. Голевой передачей на француза отметился Родриго. Однако уже по истечении 14 минут «канониры» не только восстановили равновесие в счёте, но и вышли вперёд. Оба результативных удара в свой актив записал Александр Ляказетт. В первом случае он отличился с передачи Пьера-Эмерика Обамеянга, а во втором эпизоде ему ассистировал Гранит Джака. Точку в матче на 90+1-й минуте поставил Обамеянг после паса Зеада Колашинаца.

Ответный матч команды сыграют ровно через неделю, 9 мая, на «Месталье».

Лучшие кадры с матча «Арсенал» — «Валенсия» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Лондоне.

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