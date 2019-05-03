Трапп: «Айнтрахт» должен гордиться тем, что сделал в матче с «Челси»

Вратарь «Айнтрахта» Кевин Трапп прокомментировал ничейный результат в первом матче 1/2 полуфинала Лиги Европы с «Челси» (1:1). Встреча прошла на стадионе «Коммерцбанк-Арена» во Франкфурте-на-Майне.

«После матча с «Гертой» говорили, что должны выйти на другой уровень, и это получилось сделать. Должны гордиться тем, что сделали. Ничья со счётом 1:1 дома в матче с «Челси» — хороший результат. Мы сражались изо всех сил, сделали всё возможное, чтобы добиться наилучшего результата. В Лондоне будет непросто, но нам нужно сохранять оптимизм и верить, борьба продолжается», — цитирует Траппа официальный сайт УЕФА.

Ответную игру «Айнтрахт» и «Челси» проведут в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» 9 мая. Начало матча запланировано на 22:00 мск.