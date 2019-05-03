«Челси» — первая команда в истории Лиги Европы с 16 матчами без поражений

В первом матче 1/2 финала Лиги Европы «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне дома сыграл вничью с «Челси» — 1:1. Лондонский клуб установил новый рекорд турнира, став первой командой, которой удалось провести 16 встреч без поражений. Предыдущее достижение установил мадридский «Атлетико» в период с 2011 по 2012-й год.

Автором первого мяча стал нападающий «Айнтрахта» Лука Йович, отличившийся на 23-й минуте после передачи полузащитника Филипа Костича. Перед свистком на перерыв счёт сравнял форвард «Челси» Педро Родригес, голевой пас отдал хавбек Рубен Лофтус-Чик.

Ответную игру «Айнтрахт» и «Челси» проведут в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» 9 мая. Начало матча запланировано на 22:00 мск.

В сезоне-2012/13 «Челси» стал победителем Лиги Европы.