Обамеянг, Ляказетт, Лофтус-Чик и Трапп претендуют на звание игрока недели в ЛЕ

УЕФА назвал имена игроков, претендующих на звание лучшего футболиста по итогам недели в Лиге Европы.

В число претендентов вошли: нападающие «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг и Александр Ляказетт, полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик и вратарь «Айнтрахта» Кевин Трапп.

Лига Европы. 1/2 финала. Первые матчи

«Арсенал» — «Валенсия» — 3:1

«Айнтрахт» — «Челси» — 1:1.

В матче с «Валенсией» (3:1) Обамеянг отметился голом, на счету Ляказетта дубль, ему понадобилось четыре удара в створ. Лофтус-Чик во встрече с «Айнтрахтом» (1:1) сделал результативную передачу и нанёс удар в створ при точности передач 86%. Кевин Трапп совершил четыре сейва, пропустив один мяч.

Ответные матчи состоятся 9 мая, начало — в 22:00 мск.