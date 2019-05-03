Манчини: в Италии Клоппа и Почеттино давно бы убили

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини подверг критике итальянские клубы за требование немедленного результата, приведя в пример «Ливерпуль» и «Тоттенхэм Хоттспур».

«В Италии никому не хватает терпения. Посмотрите на «Ливерпуль» Юргена Клоппа и «Тоттенхэм» Маурисио Почеттино. Команды стали лидерами английского футбола, на их игру приятно смотреть, они растут от сезона к сезону, но вот трофеев пока нет. В Англии уверены, что успех придёт со временем и дают тренерам спокойно работать. В Италии Клоппа и Почеттино уже давно бы убили», — цитирует главного тренера сборной Италии Football Italia cо ссылкой на Tutti Convocati.

«Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, опережая «Ливерпуль» на один балл. «Тоттенхэм» идёт на третьей позиции. В 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» проиграли первые матчи.