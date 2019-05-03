Моуринью: в противостоянии «Ливерпуль» — «Барселона» всё решено

Известный португальский тренер Жозе Моуринью подвёл итог первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем» (3:0).

«С психологической точки зрения очень тяжело приезжать на «Камп Ноу» с мыслью, что тебе придётся всё время защищаться. Поэтому в большинстве случаев такие команды проигрывают. Но «Ливерпуль» был настроен позитивно. Не хочу называть это провалом. Но если бы счёт был хотя бы 1:3, на «Энфилде» развернулась бы настоящая битва. Но 0:3 — серьёзный счёт. Футбол есть футбол. Я бы сказал, что здесь всё решено», — цитирует Моуринью «RT на русском».

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Барселона» пройдёт 7 мая на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. В финале турнира победитель этого противостояния сыграет с победителем пары «Тоттенхэм Хотспур» — «Аякс».