Суарес – Хави: спасибо за всё, что ты дал футболу

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес прокомментировал новость о завершении карьеры Хави по итогам сезона. Ранее они вместе выступили за каталонский клуб.

«Спасибо за всё, что ты дал футболу. Я горд тем, что наслаждался невероятными моментами с тобой на поле и за его пределами. Я был счастлив общаться с таким профессионалом! Желаю успехов на новом этапе карьеры! — написал Суарес в своём твиттере».

Хави — воспитанник «Барселоны». За молодёжную команду сине-гранатовых хавбек выступал с 1991 по 1997 год. В 1998 году он дебютировал за основной состав каталонцев.

В «Барселоне» Хави 8 раз стал чемпионом испанской Примеры, выиграл 3 Кубка Испании и завоевал 4 титула Лиги чемпионов. В его активе также 6 Суперкубков Испании, 2 Суперкубка УЕФА и 2 титула чемпионата мира среди клубов.