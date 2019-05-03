Чех: это моя последняя еврокубковая игра дома, немного странное чувство

Вратарь «Арсенала» Петр Чех прокомментировал победу над «Валенсией» (3:1) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Три проигрыша в чемпионате иногда могут отрицательно сказаться на команде. Начали матч не очень хорошо, у соперника получилось это сделать гораздо лучше. Они создали несколько моментов и забили гол, но затем мы вернулись в игру. Во втором тайме продолжили попытки, нам удалось забить ещё один мяч. Другая цель была в том, чтобы не пропустить второй гол, мы справились с обеими задачами.

Обамеянг и Ляказетт? Нам нужны голы, чтобы выигрывать матчи, и эти двое обеспечивают их на данный момент. Надеюсь, они смогут забить ещё несколько на «Месталье» и в оставшейся части сезона.

Это моя последняя еврокубковая игра на домашнем стадионе, немного странное чувство. Я хотел победить, чтобы увеличить шансы на исполнение своей мечты – поднять трофей в последнем матче. Благодаря моим товарищам по команде, это всё ещё реально», — цитирует Чеха официальный сайт «Арсенала».