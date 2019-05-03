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Сарри: в этом сезоне «Челси» заслужил трофей

Сарри: в этом сезоне «Челси» заслужил трофей
Футбол / Лига Европы

Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри заявил, что желает одержать победу в Лиге Европы.

«Я хочу попасть в финал, и не важно играть ли нам с «Арсеналом» или «Валенсией». На этот раз хочу не просто сыграть в нём, но и одержать победу.

Три месяца назад попали в сложную ситуацию в чемпионате, но смогли достойно выбраться из неё. По-прежнему боремся за место в топ-4 АПЛ и выход в финал Лиги Европы. В этом сезоне мы заслужили трофей», — цитирует итальянского специалиста официальный сайт «Челси»

Ответную игру «Айнтрахт» и «Челси» проведут в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» 9 мая. Начало матча запланировано на 22:00 мск. В другом полуфинале сыграют лондонский «Арсенал» и «Валенсия».

Финал нынешнего сезона Лиги Европы пройдёт в Баку 29 мая.

Сарри: счёт 1:1 в первом матче с «Айнтрахтом» — не такой уж плохой результат
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