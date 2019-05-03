Де Бур: на следующей неделе в ЛЧ «Тоттенхэм» вряд ли будет хуже

Бывший игрок «Аякса» Рональд де Бур прокомментировал победу амстердамцев в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хоттспур» (1:0).

«Что меня поразило так это, как плохо выглядел «Тоттенхэм» по сравнению с парнями и из «Аякса», особенно в первом тайме. «Тоттенхэм» — третий в АПЛ, верно? Я редко видел Эриксена, участвовавшего в хорошей атаке.

Успех «Аякса беспрецедентен, они заставили «Тоттенхэм» выглядеть обычной командой. На следующей неделе они должны повторить это снова, а «Тоттенхэм» вряд ли будет хуже», — цитирует де Бура Voetballprimeur.

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Аякс» — «Тоттенхэм» состоится 8 мая на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Напомним, победитель этого противостояния сыграет в финале турнира с победителем пары «Барселона» — «Ливерпуль».