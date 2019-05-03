Фавр останется тренером «Боруссии» Д независимо от судьбы чемпионства

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр сохранит свой пост на следующий сезон, сообщает Bild. Cпортивный директор Михаэль Цорк подтвердил, что специалист продолжит работу, даже если не сможет выиграть Бундеслигу. За три тура до окончания чемпионата Германии «Бавария» опережает «Боруссию» на два очка.

Контракт Фавра рассчитан до лета 2020 года. Руководство дортмундцев намерено продлить соглашение со швейцарским тренером. Он возглавил клуб летом 2018 года. Ранее 61-летний специалист работал с «Гертой», «Боруссией» из Мёнхенгладбаха и «Ниццей».

После 31 тура в активе «Боруссии» 69 очков, ей осталось сыграть с «Вердером», «Фортуной» и «Боруссией» М. «Баварии» предстоит встретиться с «РБ Лейпциг», «Ганновером-96» и «Айнтрахтом».