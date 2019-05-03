В 36-м туре чемпионата Испании «Барселона» сыграет с «Сельтой» неосновным составом, сообщает Football Espana. По информации издания, ведущие футболисты будут готовиться к ответному полуфинальному матчу Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Туром ранее каталонцы стали недосягаемы для соперников по Примере.

Лионель Месси точно пропустит матч. В тренировочном занятии первой команды приняли участие молодые игроки: Иньяки Пенья, Мусса Ваге, Ориоль Бускетс, Алекс Колладо, Рики Пуч, Карлес Перес и Абель Руис.



Первая встреча между «Барселоной» и «Ливерпулем» завершилась разгромной победой испанской команды (3:0). Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Барселона» пройдёт 7 мая на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.