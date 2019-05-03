Болельщики «Ливерпуля» создали петицию с требованием дисквалифицировать Месси

Болельщики «Ливерпуля» остались недовольны действиями форварда «Барселоны» Лионеля Месси в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов (0:3). На популярном ресурсе Change.org они создали петицию с требованием дисквалифицировать аргентинца за удар по голове Фабиньо. В том моменте судья предупредил игрока английской команды. Петицию подписали более 2200 человек. Месси в прошедшей встрече оформил дубль.

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Барселона» пройдёт 7 мая на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. В финале турнира победитель этого противостояния сыграет с победителем пары «Тоттенхэм Хотспур» — «Аякс».

В нынешнем сезоне на клубном уровне Месси принял участие в 46 матчах, отметился 48 результативными ударами и 22 голевыми передачами. Он возглавляет гонку бомбардиров в Примере и Лиге чемпионов.