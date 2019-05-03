Эдегор – лучший игрок чемпионата Нидерландов в апреле

Нападающий «Реала» Мартин Эдегор, который в нынешнем сезоне выступает за «Витесс» на правах аренды, признан лучшим игроком чемпионата Нидерландов по итогам апреля, сообщает пресс-служба лиги.

«Витесс», который возглавляет Леонид Слуцкий, в апреле одержал 1 победу, 3 раза сыграл вничью и потерпел 1 поражение. 20-летний норвежец забил гол и отдал три результативные передачи. Также он стал лидером по числу попыток обводки (58) и созданных голевых моментов (18).

Эдегор перешёл из мадридского «Реала» в «Витесс» на правах аренды в 2018 году. Ранее появилась информация, что он может продолжить карьеру в «Аяксе». В нынешнем сезоне норвежский футболист принял участие в 29 матчах в чемпионате Нидерландов, забил 6 голов и отдал 9 результативных передач.