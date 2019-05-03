Адвокат Глушаковой: Денис написал в ФСБ, требуя не выпускать дочь за границу

Сергей Жорин, адвокат Дарьи Глушаковой, супруги полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова​, сообщил в социальной сети, что футболист написал заявление, чтобы запретить своему ребёнка выезд за границу.



«Денис Глушаков решил отомстить за то, что суд оставил детей с мамой и взыскал с него алименты. Накануне праздников он написал заявление в ФСБ, с требованием не выпускать старшую дочь за пределы РФ. Ребенок узнал о том, что никуда не едет на паспортном контроле. Молодец Денис!» – написал Жорин в «твиттере».



Напомним, Дарья и Денис Глушаковы находятся в состоянии бракоразводного процесса. В конце прошлого года в СМИ появились записи, на которых футболист угрожает своей жене расправой, а также говорит, что уедет играть в грозненский «Ахмат», где будет получать 35 тыс. рублей по контракту, из-за чего будет выплачивать супруге небольшие алименты.

Адвокат Глушаковой: ждём, что суд разделит всё поровну, нам больше и не нужно