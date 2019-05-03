Жоаозинью может перейти из «Динамо» в «Фенербахче»

Полузащитник московского «Динамо» Жоаозинью может продолжить карьеру в Турции. Как сообщает Hurriyet, в услугах футболиста заинтересован «Фенербахче». Леонардо Корначини, представляющий интересы Жоаозиньо, уже дважды в апреле приезжал в Стамбул на переговоры.



Контракт хавбека с «Динамо» рассчитан до лета нынешнего года, поэтому он может покинуть стан бело-голубых на правах свободного агента.



Напомним, Жоаозинью с 2011 по 2018 год выступал за «Краснодар», после чего перешёл в «Динамо», где сыграл 26 матчей, в которых забил три гола и сделал семь результативных передач.

«Динамо» после 26 туров занимает в турнирной таблице чемпионата России 12-е место. Календарь матчей РПЛ можно посмотреть на «Чемпионате».