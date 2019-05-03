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«Енисей» разгромил «Анжи» в домашнем матче молодёжного первенства

«Енисей» разгромил «Анжи» в домашнем матче молодёжного первенства
Футбол / РПЛ

В 27-м туре молодёжного первенства России «Енисей» принимал махачкалинский «Анжи». Матч состоялся на стадионе «Футбол-арена Енисей» в Красноярске и завершился победой хозяев со счётом 3:0.

Первый гол во встрече был забит в середине первого тайма – на 25-й минуте точным ударом отметился полузащитник Данила Польшиков. В середине второй половины матча, на 73-й минуте, «Енисей» удвоил преимущество усилиями хавбека Ярослава Матвиенко. Спустя шесть минут хозяева установили окончательный счёт в игре – голом отметился полузащитник Тимур Сахаров.

«Енисей», набрав 31 очко, обошёл «Ахмат» и поднялся на 11-е место в турнирной таблице молодёжного первенства. «Анжи» (13) продолжает находиться на последней, 16-й, строчке. С полной таблицей соревнования можно ознакомиться на «Чемпионате».

Россия - Молодёжное первенство. 27-й тур
03 мая 2019, пятница. 08:00 МСК
Енисей-мол.
Красноярск
3 : 0
Анжи-мол.
Махачкала
1:0 – Польшиков – 25, 2:0 – Матвиенко – 73, 3:0 – Сахаров – 79
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