«Енисей» разгромил «Анжи» в домашнем матче молодёжного первенства

В 27-м туре молодёжного первенства России «Енисей» принимал махачкалинский «Анжи». Матч состоялся на стадионе «Футбол-арена Енисей» в Красноярске и завершился победой хозяев со счётом 3:0.



Первый гол во встрече был забит в середине первого тайма – на 25-й минуте точным ударом отметился полузащитник Данила Польшиков. В середине второй половины матча, на 73-й минуте, «Енисей» удвоил преимущество усилиями хавбека Ярослава Матвиенко. Спустя шесть минут хозяева установили окончательный счёт в игре – голом отметился полузащитник Тимур Сахаров.



«Енисей», набрав 31 очко, обошёл «Ахмат» и поднялся на 11-е место в турнирной таблице молодёжного первенства. «Анжи» (13) продолжает находиться на последней, 16-й, строчке. С полной таблицей соревнования можно ознакомиться на «Чемпионате».

