«Рубин» — «Оренбург»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 16:30

Сегодня, 3 мая, на стадионе «Казань Арена» в Казани состоится матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Оренбург». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 75 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Рубин» — «Оренбург» на «Чемпионате»



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Ассистентами главного судьи станут Валерий Данченко и Николай Ерёмин. В роли резервного рефери выступит Владислав Безбородов.



«Рубин», набрав 32 очка в 26 турах, занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Оренбург» (36) — седьмой.

«Пусть «Локо» победит, чтобы «Зенит» не стал чемпионом у телевизора». Прогнозы В 27-м туре РПЛ «Зенит» может досрочно стать чемпионом. Прогнозируем.