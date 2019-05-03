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«Рубин» — «Оренбург»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 16:30

«Рубин» — «Оренбург»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 16:30
Футбол / РПЛ

Сегодня, 3 мая, на стадионе «Казань Арена» в Казани состоится матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Оренбург». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

Стоимость видеотрансляции — 75 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Рубин» — «Оренбург» на «Чемпионате»

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Ассистентами главного судьи станут Валерий Данченко и Николай Ерёмин. В роли резервного рефери выступит Владислав Безбородов.

«Рубин», набрав 32 очка в 26 турах, занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Оренбург» (36) — седьмой.

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