«Манчестер Юнайтед» нацелился на Тилеманса

«Манчестер Юнайтед» собирается составить конкуренцию «Лестер Сити» в борьбе за полузащитника Юри Тилеманса. Напомним, что в январе «Монако» провёл обмен Тилеманса на португальского полузащитника «Лестера» Адриена Силву. Оба игрока выступают в клубах на правах аренды до конца нынешнего сезона.

«Лестер» специально решил не включать в арендное соглашение опцию выкупа по этой цене. Однако удачное выступление Тилеманса заставило руководство «лис» пересмотреть своё мнение. Как сообщает The Sun, «Манчестер Юнайтед» также готов побороться за хавбека.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Лестеру» для того, чтобы выкупить права на бельгийского полузащитника, придётся заплатить £ 40 млн (около € 46 млн). В нынешнем сезоне хавбек провёл в АПЛ 11 матчей, забил 3 мяча и сделал 4 передачи.