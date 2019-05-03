Президент «Барселоны»: Месси может играть до 45 лет

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу поделился мыслями о будущем нападающего Лионеля Месси.



«Он даже может играть до 45 лет, кто знает? Он точно будет выходить на поле в ближайшие три, четыре, пять лет, но мы не знаем, как долго это будет продолжаться – столько, сколько он захочет. Мы готовимся – такие игроки, как Дембеле, Лангле и Артур были куплены, чтобы построить вокруг них команду, которая сможет добиваться успеха после того, как Месси завершит карьеру. Но мне всё равно кажется, что до этого момента ещё очень много времени. Пока что мы говорим игрокам: «Выжимайте максимум из каждой минуты, проведённой рядом с ним».



Я всегда говорю о Пеле, который всю жизнь ассоциировался с «Сантосом». Месси принадлежит мировому футболу, но он всегда жил в Барселоне. Он будет игроком одного клуба и никогда не покинет нас. Однажды он перестанет выходить на поле, но останется в «Барселоне». Лео – гений, и он доказывает это уже так много лет подряд», — цитирует Бартомеу Goal.com со ссылкой на The Guardian.

Как правильно восхищаться Месси Все снова в восторге от его игры.