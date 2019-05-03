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«Динамо»: назначение Карасёва на матч с ЦСКА — счастливый билет для динамовцев

«Динамо»: назначение Карасёва на матч с ЦСКА — счастливый билет для динамовцев
Футбол / РПЛ

Московское «Динамо» отреагировало на новость о назначении арбитра Сергея Карасёва работать на матче 27-го тура Премьер-Лиги с ЦСКА. Помогать ему будут московские лайнсмены Антон Кобзев и Илья Елеференко.

«Удивительно, но факт. На принципиальное и уже 187-е в истории противостояние #Динамо и #ЦСКА назначение Сергея Карасёва является на редкость счастливым билетом для динамовцев. Четырежды Сергей работал на этом дерби, и… все четыре раза победу одерживали бело-голубые.

Причём в каждом случае красно-синих побеждали четыре разных тренера – Сергей Силкин, Дан Петреску, Станислав Черчесов и Дмитрий Хохлов. Для последнего Сергей Карасёв также судья исключительно успешный – две игры, обе – столичные дерби, и две победы. Над ЦСКА и «Спартаком», — говорится в официальном «твиттере» бело-голубых.

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