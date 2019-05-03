Сульшер: «Манчестер Юнайтед» должен подписать 250 игроков

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер отметил, что только он будет решать кадровые вопросы по составу команды.

«За мной будет последнее слово, когда игрок будет уходить или приходить. У нас есть регулярные встречи. Я доволен тем, как идут дела. Мы должны подписать 250 игроков, потому что вы всё время пишете об игроках, которых мы должны подписать, Поэтому надеюсь, мы сможем получить игроков, о которых вы написали.

При долгосрочном планировании мы должны думать о Лиге чемпионов. Мы можем быть в Лиге чемпионов в следующем году, и вы будете удивлены, сколько вокруг агентов рекламируют своих футболистов», — цитирует Сульшера интернет-портал Goal.

«Манчестер Юнайтед» в настоящий момент занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 65 очками в активе. В 36 туров «красные дьяволы» пропустили 51 гол и на три очка отстают от четвёртой строчки, гарантирующей участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.