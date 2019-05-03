«Спартак» на выезде разгромил «Урал» в молодёжном первенстве со счётом 5:1

В 27-м туре молодёжного первенства России «Урал» принимал московский «Спартак». Встреча прошла на спортбазе «Бажовия» в Сысерти и завершилась победой гостей со счётом 5:1.



Красно-белые вышли вперёд уже на 14-й минуте – голом отметился нападающий Данила Прошляков. На 27-й минуте полузащитник Максим Данилин удвоил преимущество «Спартака», однако уже спустя минуту «Уралу» удалось сократить отставание усилиями хавбека Александра Волчкова. До перерыва гости успели отличиться ещё раз – дубль оформил Прошляков. На 50-й минуте полузащитник «Спартака» Илья Мазуров реализовал пенальти и довёл счёт до разгромного. Точку в матче поставил второй гол Данилина на 78-й минуте.



«Спартак» набрал 54 очка и продолжает занимать второе место в таблице молодёжного первенства, уступая лишь ЦСКА, гарантировавшему себе победу в турнире. «Урал» (19) – 13-й.