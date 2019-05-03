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«Спартак» на выезде разгромил «Урал» в молодёжном первенстве со счётом 5:1

«Спартак» на выезде разгромил «Урал» в молодёжном первенстве со счётом 5:1
Футбол / РПЛ

В 27-м туре молодёжного первенства России «Урал» принимал московский «Спартак». Встреча прошла на спортбазе «Бажовия» в Сысерти и завершилась победой гостей со счётом 5:1.

Красно-белые вышли вперёд уже на 14-й минуте – голом отметился нападающий Данила Прошляков. На 27-й минуте полузащитник Максим Данилин удвоил преимущество «Спартака», однако уже спустя минуту «Уралу» удалось сократить отставание усилиями хавбека Александра Волчкова. До перерыва гости успели отличиться ещё раз – дубль оформил Прошляков. На 50-й минуте полузащитник «Спартака» Илья Мазуров реализовал пенальти и довёл счёт до разгромного. Точку в матче поставил второй гол Данилина на 78-й минуте.

«Спартак» набрал 54 очка и продолжает занимать второе место в таблице молодёжного первенства, уступая лишь ЦСКА, гарантировавшему себе победу в турнире. «Урал» (19) – 13-й.

Россия - Молодёжное первенство. 27-й тур
03 мая 2019, пятница. 11:00 МСК
Урал-мол.
Екатеринбург
1 : 5
Спартак-мол.
Москва
0:1 – Прошляков – 14, 0:2 – Данилин – 27, 1:2 – Волчков – 28, 1:3 – Прошляков – 41, 1:4 – Мазуров – 50 (пен), 1:5 – Данилин – 78
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