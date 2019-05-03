Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Динамо Брянск» — «Торпедо». 4 мая. Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Рубин» и «Оренбург» не выявили победителя в матче «молодёжек»

«Рубин» и «Оренбург» не выявили победителя в матче «молодёжек»
Футбол / РПЛ

В матче 27-го тура молодёжного первенства России «Рубин» на своём поле встречался с «Оренбургом». Игра состоялась на стадионе «Рубин» в Казани и завершилась со счётом 0:0.

«Рубин», набрав 33 очка, продолжает занимать 10-е место в турнирной таблице молодёжного первенства. «Оренбург», в активе которого 15 очков, располагается на предпоследней, 15-й, строчке. Ниже находится лишь «Анжи» (13). С полной таблицей соревнования можно ознакомиться на «Чемпионате».

В трёх оставшихся турах «Рубину» предстоит сыграть в Москве с «Локомотивом» (12 мая), принять «Анжи» (19 мая) и встретиться с гостях с «Краснодаром» (26 мая). В свою очередь «Оренбург» сыграет дома с «Уралом» (12 мая), встретится на выезде с «Уфой» (19 мая) и примет «Спартак» (26 мая).

Россия - Молодёжное первенство. 27-й тур
03 мая 2019, пятница. 11:30 МСК
Рубин-мол.
Казань
0 : 0
Оренбург-мол.
Оренбург
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент