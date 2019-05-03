Мораес: благодарю ФФУ и Шевченко за поддержку в трудный период карьеры

Нападающий сборной Украины Жуниор Мораес прокомментировал решение УЕФА по делу о своей натурализации.

Сегодня Контрольно-дисциплинарный орган УЕФА подтвердил правомерность выступлений Мораеса за сборную Украины в отборочных матчах чемпионата Европы 2020 года с Португалией и Люксембургом.

«Сегодня УЕФА отклонил протесты Федераций футбола Португалии и Люксембурга по так называемому «делу Мораеса». И я очень рад получить эту приятную весть! Это был очень сложный период для всех нас: для Украины, президента ФФУ, команды, главного тренера и наших фанатов. И, конечно, для меня.



Но теперь, когда всё закончилось, я хочу поблагодарить вас за поддержку. И спасибо за вашу веру. В частности, я хотел бы выразить благодарность Федерации футбола Украины и её главному тренеру Андрею Шевченко, которые максимально поддерживали меня в этот трудный период карьеры». – написал Мораес «в Инстаграме».