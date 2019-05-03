«Спартак» отправился в Екатеринбург на матч с «Уралом»

Футболисты московского «Спартака» отправились в Екатеринбург, где сыграют с «Уралом» в рамках 27-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится завтра, 4 мая, начало игры — в 14:00 по московскому времени.

Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «твиттере» столичного клуба.

Матч будет судить Кирилл Левников (Санкт-Петербург). Ассистенты судьи — Максим Гаврилин (Владимир), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), резервный судья — Николай Волошин (Смоленск).

После 26 туров подопечные Олега Кононова занимают в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги пятое место, имея в активе 40 очков. Екатеринбургская команда располагается на 10-й позиции, набрав 33 балла.

Календарь матчей Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».