«МЮ» готов выплатить Санчесу € 15 млн, чтобы избавиться от него летом

«Манчестер Юнайтед» хочет расстаться с нападающим Алексисом Санчесом в летнее трансферное окно.



Как сообщает Daily Mail, руководство «красных дьяволов» понимает, что будет нелегко найти новый клуб для чилийца, поскольку в настоящий момент он зарабатывает £ 500 тыс. в неделю (более € 580 тыс.) или £ 26 млн в год (более € 30 млн). В связи с этим манкунианцы рассчитывают продать Санчеса в зарубежный клуб, выплатив ему половину годового оклада – £ 13 млн (€ 15 млн).



Также «Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант, при котором Алексис летом уйдёт в аренду. В таком случае клуб также будет выплачивать ему половину зарплаты.



Санчес перешёл в стан «красных дьяволов» в середине прошлого сезона. В нынешней кампании 30-летний форвард провёл 19 матчей в английской Премьер-лиге, забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.



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