Адвокат Глушаковой: не пуская дочь за границу, Денис пилит сук, на котором сидит

Сергей Жорин, адвокат супруги полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова Дарьи, прокомментировал новость о подаче футболистом заявления в ФСБ с целью запретить своей дочери выезд за границу.



«Закон предусматривает возможность написать заявление в пограничную службу ФСБ только в тех случаях, когда один из родителей опасается, что второй может вывезти общего ребёнка за границу без цели возвращения назад. Такое происходит, когда, например, второй родитель – гражданин другой страны, а у ребёнка двойное гражданство. В таком случае опасение первого родителя может быть обоснованным. Часто это бывает, когда родители в суде спорят о том, с кем должен жить ребёнок, и второй родитель, понимая, что суд не встанет на его сторону, хочет вывезти ребёнка за границу.



В данном же случае никаких оснований для этой меры не было, потому что суд уже оставил детей с мамой. При этом и они, и Дарья – граждане России. У них нет другого гражданства, они зарегистрированы в Москве. По моему мнению, Глушаков просто злоупотребил своим правом, а федеральная пограничная служба не обязана проверять обоснованность мер, поскольку достаточно лишь написать заявление. Злоупотребление правом – это когда человек формально имеет право на те или иные действия, но целью этих действий является не защита своих законных прав и интересов, а нарушение прав и интересов другого лица.



Заявление Глушакова однозначно будет учитываться судом при определении порядка общения по иску, который подал сам Денис. Суду будет важно увидеть, что он предпринимает действия в ущерб интересов своих же детей. В очередной раз Глушаков пилит сук, на котором сидит. Обидно, что он наносит серьёзный моральный вред своим же детям. Его старшая дочь плакала вчера. Она не понимает, почему папа так поступил и в чём она виновата, что должна лишиться отдыха, который давно ждала.



Теперь либо Глушаков поймёт, что он сделал, и напишет заявление о снятии этого ограничения, либо мы сделаем это в судебном порядке. В первом случае процесс пройдёт быстрее, во втором – займёт более длительный период», — сказал Жорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.

Адвокат Глушаковой: Денис написал в ФСБ, требуя не выпускать дочь за границу