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«Арсенал» осудил фанатов «Валенсии», изобразивших нацистское приветствие

«Арсенал» осудил фанатов «Валенсии», изобразивших нацистское приветствие
Футбол / Лига Европы

В лондонском «Арсенале» прокомментировали инцидент с участием болельщиков «Валенсии» после финального свистка в первом полуфинальном матче Лиги Европы (3:1), который состоялся накануне, 2 мая, на стадионе «Эмирейтс».

После окончания игры группа испанских фанатов использовала нацистские приветствия и расистские жесты. Также болельщики «летучих мышей» показывали нецензурные жесты в адрес поклонников «канониров».

«Мы работаем с «Валенсией» для разрешения данного инцидента. Клуб полностью осуждает такое поведение. Подобному нет места ни в футболе, ни в обществе. Мы продолжаем призывать болельщиков сообщать о происшествиях и предоставлять свои показания в качестве свидетелей, чтобы мы могли предпринимать дальнейшие действия», — приводит заявление «Арсенала» The Independent.

Видео доступно в «твиттере» журналиста издания The Telegraph.

Группа фанатов «Валенсии» использовала нацистские приветствия на матче в Лондоне
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