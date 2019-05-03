Жиго перенёс операцию и выбыл на один месяц

Сегодня, 3 мая, защитник «Спартака» Самуэль Жиго перенёс операцию. Французскому футболисту сделана частичная резекция внутреннего мениска левого коленного сустава. Как сообщает официальный сайт столичной команды, игрок реабилитации игрока составит месяц.

Напомним, что Жиго не так давно вернулся в строй после серьёзного повреждения. В начале сентября прошлого года французский защитник повредил левое колено и перенёс операцию на передней крестообразной связке.

В нынешнем сезоне 27-летний игрок провёл в составе красно-белых в Российской Премьер-Лиге девять матчей, в которых забил один мяч и сделал одну результативную передачу. После 26 туров «Спартак» занимает в таблице РПЛ пятое место, набрав 40 очков.