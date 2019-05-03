«Енисей» одержал волевую победу в домашнем матче с «Анжи»

В 27-м туре Российской Премьер-Лиги «Енисей» принимал «Анжи». Матч прошёл на стадионе «Центральный» в Красноярске и завершился победой хозяев со счётом 3:1.



На 35-й минуте гости вышли вперёд усилиями нападающего Павла Долгова. Во втором тайме «Енисею» удалось совершить камбэк. Сначала на 63-й минуте равенство в счёте восстановил форвард Александр Соболев. Всего спустя три минуты ему удалось оформить дубль. Точку в противостоянии поставил полузащитник Фегор Огуде, отправивший мяч в сетку ворот гостей на 82-й минуте.



«Енисей», набрав 19 очков, продолжает занимать последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Анжи» (20) располагается строчкой выше. С полной таблицей первенства можно ознакомиться на «Чемпионате».