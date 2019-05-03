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«Енисей» одержал волевую победу в домашнем матче с «Анжи»

«Енисей» одержал волевую победу в домашнем матче с «Анжи»
Футбол / РПЛ

В 27-м туре Российской Премьер-Лиги «Енисей» принимал «Анжи». Матч прошёл на стадионе «Центральный» в Красноярске и завершился победой хозяев со счётом 3:1.

На 35-й минуте гости вышли вперёд усилиями нападающего Павла Долгова. Во втором тайме «Енисею» удалось совершить камбэк. Сначала на 63-й минуте равенство в счёте восстановил форвард Александр Соболев. Всего спустя три минуты ему удалось оформить дубль. Точку в противостоянии поставил полузащитник Фегор Огуде, отправивший мяч в сетку ворот гостей на 82-й минуте.

«Енисей», набрав 19 очков, продолжает занимать последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Анжи» (20) располагается строчкой выше. С полной таблицей первенства можно ознакомиться на «Чемпионате».

Россия - Премьер-Лига. 27-й тур
03 мая 2019, пятница. 14:00 МСК
Енисей
Красноярск
3 : 1
Анжи
Махачкала
0:1 – Долгов – 35, 1:1 – Соболев – 63, 2:1 – Соболев – 66, 3:1 – Огуде – 82
Удаления: нет – Гиголаев, 58
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