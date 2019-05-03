Р. Билялетдинов: «Зенит» уже зимой может получить предложения по Азмуну

Экс-наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов высказал мнение, что переход нападающего Сердара Азмуна из стана казанского клуба в петербургскую команду во многом стал залогом нынешнего успеха петербургской команды в нынешнем сезоне.

«Азмун сейчас в золотом возрасте. К его технике прибавилось правильное мышление. Однако потенциал ещё не раскрыт полностью. Для него очень важны личная мотивация и перспективы. Они точно будут, ведь сейчас откроются отличные шансы заявить о себе и в Европе. Не исключаю, что предложения от клубов европейских чемпионатов могут поступить Азмуну уже зимой, особенно если «Зенит» успешно начнёт выступление в Лиге чемпионов», — цитирует Билялетдинова «RT на русском».