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Вратарь «Витесса» покинет клуб из-за конфликта со Слуцким

Фото: Soccrates/Getty Images
Вратарь «Витесса» покинет клуб из-за конфликта со Слуцким
Футбол / Прочие турниры

Вратарь «Витесса» Эдуардо покинет клуб по окончании нынешнего сезона. Как сообщает AD, причиной ухода стал конфликт с главным тренером Леонидом Слуцким. 36-летний футболист выступает за голландскую команду на правах аренды, а права на него принадлежат «Челси».

Издание отмечает, что конфликт возник после того, как недавно португальский футболист не поздоровался со Слуцким. После этого инцидента Эдуардо лишился места в основном составе.

Кроме него «Витесс» могут покинуть ещё 16 футболистов. У пятерых из них истекают контракты, ещё шесть игроков выступают на правах аренды. Уровень четверых футболистов не устраивают Слуцкого.

«Витесс» в турнирной таблице Эредивизии занимает шестое место с 47 очками в активе.

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